Lodo Ronaldo, fissata la nuova udienza. A che punto siamo e la posizione della Juventus

Getty Images

Il caso "Lodo Ronaldo"

Secondo Tuttosport, giovedì 20 marzo si terrà un nuovo capitolo del contenzioso trae la, noto come”. Il caso ha avuto inizio a metà 2023, quando il campione portoghese ha presentato una domanda di arbitrato per ottenere il pagamento di alcune mensilità arretrate. Tali somme erano state differite nell’ambito della cosiddetta “manovra stipendi”, adottata dal club torinese durante l’emergenza Covid.Dopo quasi un anno di battaglia legale, il Collegio Arbitrale ha emesso un verdetto parziale, accogliendo solo in parte le richieste del giocatore. La Juventus è stata condannata a versare a Ronaldo 9,8 milioni di euro, circa la metà rispetto ai 19,5 milioni richiesti dall’attaccante. Tuttavia, la società bianconera ritiene di aver agito nel pieno rispetto delle normative e di non dovere nulla all’ex numero 7. Per questo motivo ha deciso di impugnare il lodo arbitrale, presentando ricorso.

L’udienza del 20 marzo rappresenta dunque un passaggio cruciale nella vicenda, con il club intenzionato a far valere le proprie ragioni davanti ai giudici. La questione si inserisce in un quadro più ampio di vicende legali che hanno coinvolto la Juventus negli ultimi anni, a partire dalle inchieste sulla gestione finanziaria e contabile della società.Ronaldo, oggi impegnato con l'Al-Nassr in Arabia Saudita, non ha mai rilasciato dichiarazioni ufficiali sul caso, ma la sua richiesta iniziale dimostra la volontà di ottenere quanto ritiene gli spetti di diritto. La Juventus, dal canto suo, cercherà di ribaltare la decisione arbitrale, sperando di evitare l’esborso milionario. La battaglia legale, dunque, è tutt’altro che conclusa.