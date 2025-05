Lodo Ronaldo: il 14 l'udienza per il ricorso, quanto può risparmiare la Juventus

AFP via Getty Images

Non solo quello derivante dal passaggio in un altro club di, per il quale stanno timidamente iniziando i primi sondaggi in vista della prossima stagione . C'è un altro risparmio che laspera di ottenere a breve, ed è quello relativo al cosiddetto, vale a dire il contenzioso legale con il portoghese che si trascina da quasi due anni. I rappresentanti dell’attaccante, come ricorda Tuttosport, lamentano “la mancata corresponsione delle mensilità differite in precedenza” nell’ambito della manovra stipendi durante l’emergenza Covid.

Quanto chiede Cristiano Ronaldo alla Juventus

Gli avvocati del fuoriclasse, ora in Arabia, erano partiti da una richiesta di 20 milioni di euro, ridotti dal collegio arbitrale a 9.8 - sostanzialmente la metà - con una scelta che di fatto non ha soddisfatto nessuno. Di sicuro non la Juventus che ritiene di non dovere alcunché al portoghese. Infatti la Vecchia Signora ha presentato ricorso, fissato in prima battuta al 20 marzo e poi rinviato al 14 maggio, mercoledì prossimo. A breve, dunque, se ne saprà di più.