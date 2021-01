Tuttosport ha riportato un retroscena curioso su come è stato scoperto Weston McKennie, il centrocampista americano che in casa Juve ha già conquistato tutti dopo solo metà stagione. I bianconeri lavorano per il riscatto del giocatore dallo Schalke, dal quale l'ha pescato Fabio Paratici dopo aver visto tante partite del ragazzo con la sua ex squadra. La Bundesliga, infatti, è stato il primo campionato ricominciato in pieno lockdown. Così Fabio Paratici, approfittando del fatto che non si potesse uscire, si è messo davanti alla tv a studiare i talenti del campionato tedesco. E tra tutti, ha scelto Weston.