Calmo e pacato per gran parte della partita, indemoniato negli ultimi minuti;. "Calma ragazzi, calma", il messaggio alla squadra dopo l'uscita di Dusan Vlahovic e sopra di due gol. Poi, è iniziato il finale incandescente di Max, ripreso nell'approfondimento "Bordocam" di Dazn.che a porta vuota ha calciato fuori ha fatto infuriare il tecnico bianconero. "Deve andare di testa" dice Allegri mimando il gesto che avrebbe dovuto fare l'esterno statunitense. Poi, lo sfogo con lo staff dove è protagonista in negativo Cambiaso, subentrato a Kostic nel secondo tempo.Infine, dopo aver chiesto quanto mancasse alla fine, l'uscita anticipata cinque secondi prima del fischio finale, come d'abitudine.