Manca ancora un po'. Ma la strada sembra abbastanza tracciata.alla Juventus è un percorso che non è in salita, e forse neanche in discesa. Tutti però vogliono arrivare alla. Soprattutto il giocatore, sul quale Gazzetta rivela oggi un retroscena: "La strada però è tracciata perché tutti vogliono chiudere: Allegri cerca il giocatore, il giocatore cerca la Juve e il Sassuolo lo cederebbe volentieri a un club con cui ha rapporti da anni. C’è solo da trovare un equilibrio. Il segnale più importante è arrivato, guarda un po’, da Londra, la città del destino. L