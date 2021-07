visto che da quel momento la trattativa per il suo approdo alla Juventus entrerà più che mai nel vivo. Massimiliano Allegri è il capofila di chi spera in un accordo non lontano tra i club, ancora da trovare: il costo è ormai stabilito, 40 milioni, ma ci sono tante variabili da sistemare, come le tempistiche del pagamento o la formula alla Chiesa (prestito a cifre ridotte e un riscatto obbligatorio). L'alternativa è l’inserimento di una contropartita tecnica: Radu Dragusin o Nicolò Fagioli, per i quali andrebbe trovata una quadra sulla valutazione.Ora l'Arsenal sembra più lontano, anche perché la volontà del giocatore è forte e fortemente bianconera. Così anche Borussia Dortmund e i sondaggi di Manchester City e Real Madrid possono passare in secondo piano. E forse solo un'offerta fuori contesto al Sassuolo può far vacillare queste certezze. Locatelli la sua scelta l’ha fatta da quasi un anno e per questo l’Arsenal, avversaria più concreta della Juve, sembra focalizzarsi su obiettivi diversi, come Houssem Aouar. In tutto questo, l’incontro programmato in questi giorni tra i dg Federico Cherubini e Giovanni Carnevali potrebbe slittare al dopo Europeo per lasciare tranquillo il ragazzo, anche se ciò testimonia la portata potenzialmente decisiva del prossimo summit. Lo riporta Tuttosport.Ma non solo. Una finestra rimane aperta su Miralem Pjanic, perché in Catalogna continuano a scrivere che i blaugrana avrebbero intimato al giocatore e al suo agente affinché trovino una nuova destinazione il prima possibile. Nel frattempo l’idea è quella di non convocarlo per il primo allenamento in programma lunedì, due giorni dopo le visite mediche.