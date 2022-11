E' tornato prima del previsto Manuel, pronto a rimettersi in forma e a farsi trovare nella miglior condizione possibile alla ripresa del campionato. Il Campione d'Europa in carica si è infatti presentato nel quartier generale della Continassa per svolgere una seduta dinella mattinata di oggi, nonostante la sosta per i Mondiali durerà fino al 6 dicembre. Loca sembra essere, dopo un lungo periodo di 'crisi' in cui non riusciva ad esprimere al meglio le sue qualità. L'ex Sassuolo dunque, seguirà un percorso personalizzato da qui a gennaio, quando diventerà a tutti gli effetti un giocatore esclusivamente bianconero.- Già, perchè grazie alla formula inserita nella trattativa con i neroverdi,. Al club emiliano andranno quindi 25 milioni suddivisi in 3 esercizi, mentre Madama e Locatelli si accorderanno per un prolungamento del contratto fino a giugno 2027, con ritocco dello stesso.