Dopo l’Europeo l'affare dovrebbe chiudersi. Manuel Locatelli, da tempo promesso sposo dei bianconeri, potrà finalmente firmare con la Juventus, a meno che in queste settimane non succeda qualcosa di totalmente inaspettato. Juve e Sassuolo continuano a lavorare per trovare nei contatti quasi quotidiani la chiave giusta per chiudere l'affare. Allegri ha dato il suo benestare al colpo e la quadra va trovata con l'ad Carnevali: i rapporti tra Juventus e Sassuolo sono ottimi e questo non è un dettaglio. La valutazione è di quaranta milioni, cifra a cui i bianconeri possono arrivare soltanto inserendo una contropartita tecnica. Ma chi? Come riporta Tuttosport, dopo aver pesato pro e contro di diversi talenti bianconeri (Fagioli, Rovella e Da Graca), stando a quanto filtra dai salotti del mercato dovrebbe essere Radu Dragusin la carta decisiva per portare a termine l’operazione. Il Sassuolo metterebbe volentieri le mani sul 19enne centrale romeno dal sicuro futuro. Ha rinnovato con la Juve per non andarsene a parametro zero e alla Continassa puntano su di lui, ma potrebbe partire per un giocatore più pronto. La sensazione è che alla fine la Juventus, pur di arrivare a Locatelli, farà un sacrificio, ma con una valutazione alta. E, magari, una possibilità di riacquisto. Bianconeri e neroverdi sembrano aver trovato un punto di incontro, ora devono solo trovare la quadra sulle cifre di Dragusin. C'è ottimismo.