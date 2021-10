Manuelha parlato in conferenza stampa dal ritiro della, per presentare la gara dicontro il: "Perdere è un dispiacere, è una competizione che avremmo voluto vincere ma ormai è andata. Ora dobbiamo vincere, anche per il Ranking. Donnarumma? E' tranquillo, l'abbiamo abbracciato"SPAGNA - "Loro giocano così da tanto tempo. Noi l'abbiamo studiata bene ma sono stati determinanti gli episodi, siamo stati bravi nel secondo tempo anche a far gol, abbiamo dato una prova di cuore e carattere importante"MENTALITA' - "Alcune cose puoi farle solo se stai bene di testa, è la parte fondamentale e cerco di lavorare su questo. Sicuramente sono più maturo rispetto a qualche anno fa, l'Europeo mi ha aiutato e alla Juve ricevo tanti consigli, soprattutto dai senatori e dal mister, molto importanti"JUVE - "La Juve è stato il coronamento di un sogno e l'inizio di un percorso nuovo, questa estate l'ho cercata tanto e volevo solo loro. Una gara persa, tornando alla Nazionale, non deve farci perdere le certezze, siamo forti in ogni reparto, il gruppo c'è e siamo sereni. Noi non siamo partiti benissimo in campionato ma ora siamo in ripresa e abbiamo un mister che sa cosa dobbiamo fare. E' un campionato equilibrato, il Napoli è partito benissimo ma c'è anche l'Inter campione e il Milan che sta facendo molto bene. E' bello così"