#Locatelli visibilmente dolorante, è appena arrivato al JMedical per le visite dopo l'infortunio in #JuveInter pic.twitter.com/AdP7Jtd78i — ilbianconero (@ilbianconerocom) April 4, 2022

AGGIORNAMENTO - Alle 12.05, Locatelli lascia il JMedical. Ai tifosi presenti, il centrocampista commenta: "Sicuro 20 giorni...", indicando così la data del rientro per fine aprile.Manuelè arrivato alper le visite mediche di rito: il centrocampista bianconero è uscito ieri dopo la mezz'ora per un problema all'altezza del ginocchio. Allegri ha parlato di stiramento per il calciatore ex Sassuolo: dovrebbe rientrare a fine aprile, più o meno tra 20 giorni.Locatelli è entrato alle 11.30 ale svolgerà così nuovi accertamenti per capire l'entità del problema, stabilendo una tabella di marcia per un pronto recupero.All'arrivo, smorfia di dolore all'uscita dalla macchina; è entrato all'interno del centro medico zoppicando vistosamente.