Non ci sarà Weah contro l'Inter. E' questa la notizia arrivata nella giornata di ieri, che esclude di fatto l'esterno americano dalla super gara scudetto, e lo stesso dovrebbe succedere con Danilo. A fronte di due esclusioni, la Juve dovrebbe recuperare Alex Sandro, ma anche Miretti (lombalgia) e McKennie (tendinopatia) per cui si registra ottimismo cauto. Sarà invece una decisione last minute quella riguardante, spiega la Gazzetta.