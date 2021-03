Manuel Locatelli è tornato al gol. Chissà se lo avrà visto la Juventus, una botta a giro da fuori area su cui Silvestri (portiere del Verona) non ha potuto nulla. Perché la dirigenza bianconera se n’è innamorata, soprattutto delle sue qualità d’impostazione, per questo è ipotizzabile un nuovo assalto estivo dopo quello fallito circa sette mesi fa. Il Sassuolo, dal canto suo, non intende fare sconti, anche alla luce della ricca concorrenza per il regista azzurro seguito anche da Manchester City e Real Madrid. 40 milioni di euro, come riporta Calciomercato.com, è questa la valutazione del club neroverde.