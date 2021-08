"Sono contento del suo arrivo perché è cresciuto molto, è diventato un giocatore importante. Non è in condizione ottimale perché ha lavorato poco, avrà bisogno di un po' di giorni di lavoro, fortunatamente ci sono 8 giorni alla partita dopo. Domani viene a Udine, se ce ne sarà bisogno magari 15 minuti li farà, poi ha una settimana per prepararsi bene alla prossima partita, poi ci sarà la sosta per la Nazionale, quando rientrerà sarà in buona condizione". Così Maxha parlato in conferenza stampa di Manuel, svelando in anteprima una scelta di formazione: il neoacquisto non sarà titolare.