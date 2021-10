Le parole di Locatelli a Dazn: "Ho preso una testata da Chiellini, sicuro ho il livido. Emozione fantastica, c'è un gruppo incredibile, sono stato accolto benissimo, siamo un gruppo di amici. Ci sono tanti campioni nello spogliatoio, ma sono tutti umili qui. Un'emozione forte vincere il derby, è bello. In classifica dovevamo fare un altro passo avanti, bene così. Ora c'è la sosta, dobbiamo recuperare energie e poi torniamo con ancora più fame. Il mister pretende tanto, io sto cercando di migliorarmi, oggi mi sono buttato perché c'era spazio e loro giocavano a uomo, Chiesa mi ha dato una grande palla. Un gioco diverso dal Sassuolo, un'altra filosofia, ma noi siamo qui per vincere, è quello che conta. La maglia l'ho promessa alla mia famiglia, la dedica è sempre per loro. La famiglia juventina a casa sarà felice e loro sono il mio segreto".

Questa poi tutta l'emozione di Manuel Locatelli a JTV