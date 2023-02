Manuel, a DAZN, parla così del cerchio a centrocampo dei bianconeri poco prima delle partite: "Discorso in cerchio? È una cosa che facciamo, Danilo mi ha detto che devo parlare. Ho detto solo cosa dobbiamo fare. Dobbiamo cercare di fare più punti possibili, non dobbiamo stare a guardare cose che non ci competono. Dobbiamo fare più punti possibili in campionato, andare avanti in altre competizioni. Ho solamente detto che non si può sbagliare l’atteggiamento”.