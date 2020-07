Manuel Locatelli suona la carica in vista della super sfida di campionato di mercoledì contro la Juventus: “Crederci sempre! Grande vittoria”. Così il centrocampista del Sassuolo galvanizza i suoi, in un filotto estremamente positivo di risultati: quattro vittorie di fila, e nel calcio post-covid la squadra di De Zerbi ha perso una sola volta, la prima partita contro l’Atalanta. Locatelli sarà un osservato speciale, in quanto nel recente passato, Fabio Paratici lo aveva messo nel mirino come rinforzo per il centrocampo. Chissà che una prestazione di livello possa riaccendere l’interesse.