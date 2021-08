Come ha confermato nella conferenza stampa di presentazione, l'ex centrocampista del Sassuolo vede inil giocatore del passato bianconero a cuinella sua nuova avventura con la Vecchia Signora. Ecco le sue parole:"Claudioè stato molto importante per la Juve, l’ho sentito prima di venire qui. Anche lui voleva che venissi alla Juve. Ripercorrere la sua carriera sarebbe fantastico, ma anche se non sarà facile io sono qui anche per questo".