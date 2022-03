Manuel Locatelli si è racconta a Prime Video. Ecco le sue parole prima di Juve-Villarreal, in scena questa sera alle 21: "Brividi simili all'Europeo? Sì, si sentono. Quando affronti queste partite sono emozioni diverse, c'è una carica diversa, speriamo vada così. E' un percorso difficile, dobbiamo fare un passo alla volta. Sarà una partita complessa ma importante, speriamo di vincerla.



GRUPPO - Siamo cresciuti molto come gruppo, abbiamo fatto uno step a livello di gruppo, siamo molto uniti, stiamo bene fisicamente e dobbiamo cercare di fare belle partite.



DELUSIONE - La delusione iniziale è stata presa da tutti in maniera molto intelligente. Potevamo abbatterci invece con l'aiuto del mister ci siamo parlati e siamo cresciuti passo dopo passo, è stato molto importante.



JUVE - Le società così sono incredibili. Io credo che nella Juve ci sia proprio una mentalità differente rispetto alle altre, c'è una voglia di vincere e lavorare diversa, io mi sto calando nella parte e devo continuare così.



CON ALLEGRI - Secondo di movimento più presente? Quando siamo arrivati, Allegri mi ha fatto subito una bella impressione perché io ero molto felice di essere allenato da un vincente, mi ha facilitato. Io sento la fiducia del mister e questa è una cosa molto importante per me.



GOL - Dovrei fare qualche gol in più".