Manuel Locatelli ha sposato la sua Thessa. Quest'oggi è arrivato il fatidico sì del centrocampista della Juventus, alla presenza di tanti compagni di Juve e Nazionale. Su tutti, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. Dalle prime foto pubblicate sui social dai vari invitati, si vede proprio l'ex capitano bianconero visibilmente commosso alla vista dei due giovanissimi sposi.



Presenti tantissime personalità del mondo del calcio. Dai due centrali azzurri e bianconeri a Matteo Pessina, compagno di stanza in Nazionale. Ci sono anche Federico Peluso, ex Juve e con Manuel al Sassuolo, e il compagno di una vita al Milan Patrick Cutrone.



