È stato graduale, forse fin troppo, ma tra Napoli e Malmoe le cose stanno diventando più chiare, sia in termini di leadership che di ruolo. L’aveva detto Allegri stesso, tra l’altro. Da Napoli in poi, al rientro dalla pausa Nazionali, l’avremmo visto come si deve. Forse non ancora la Juve di Locatelli, ma certamente un Locatelli titolarissimo. Ed ecco come il Conte Max ha gestito il nuovo acquisto finora, dall’approccio soft contro Udinese ed Empoli (per consegne e compiti) all’affidamento delle chiavi del centrocampo guarda caso proprio nella settimana di Juve-Milan.