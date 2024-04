Le parole di Manuela Sky dopo- "Quella di oggi è una vittoria fondamentale, per il morale perchè abbiamo passato un momento difficile ma siamo stati sempre uniti e ci siamo detti le cose in faccia. Era più importante per questo che per la classifica".- "Quando si gioca tanto si pensa che si è più stanchi ma le partite allenano, giocare di più ti aiuta anche mentalmente. Qui non siamo abituati ad aspettare una settimana ma non ci sono scuse, bisogna correre".- "Deve scattare, se no è inutile parlare. L'atteggiamento deve essere la base, è quello che ci ha fatto fare un girone di andata importante. Questo è un punto di ripartenza".- "Dobbiamo analizzarlo, dovevamo giocare come nel primo tempo, ma oggi era più importante portare a casa la partita".