Fra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, ma anche tra la valutazione di De Zerbi su Locatelli e il parere dello juventino medio. L’attuale allenatore del Brighton in una intervista recente ha sostenuto che Manuel lo porterebbe sempre con sé. Invece i tifosi dell’Allianz Stadium domenica l’hanno fischiato, e molti di loro non lo reputano nemmeno un regista. Forse tra De Zerbi e lo juventino medio c’è semplicemente di mezzo Allegri, ma questo è solo un mio parere personale. Detto ciò, quella di Locatelli contro il Bologna è stata proprio una prestazione loffia, i fischi non arrivano mai a caso. Cerchiamo di capire dunque com’è andata e se nel prossimo futuro si può fare a meno di lui.