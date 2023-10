Poco più di 24 ore ci separano dal big match di San Siro tra Milan e, dove in palio ci saranno tre punti preziosissimi per entrambe le squadre. I bianconeri dovranno cercare di uscire dal Meazza con almeno un punto, quantomeno per restare incollata ai rossoneri e non incrementare ulteriormente l'attuale distacco. Ci saranno però diversi problemi di formazione per Max Allegri, che avrà totale emergenza in difesa a causa delle pesanti assenze di Danilo e Alex Sandro, che costringeranno l'allenatore livornese a delle scelte forzate. Così come ci saranno anche in mezzo al campo, privo dei due squalificati Fagioli e Pogba.' - Altre perdite con le quali la Juve dovrà fare i conti per una stagione intera e proprio per questo, ci si aspettano delle mosse in entrata nella finestra del mercato invernale. Ma fino ad allora toccherà ai giocatori attualmente presenti fare dei sacrifici in più e tra questi, il riferimento va sicuramente anche a. Il centrocampista bianconero sembra aver ritrovato la giusta direzione in queste ultime settimane e, soprattutto se consideriamo anche il momento non idilliaco che sta vivendo Adrien Rabiot.- Ma quella di domani non sarà soltanto una tra ricca di responsabilità e di pressioni, ma. La sua carriera da calciatore è infatti cominciata dal Milan, con il quale ha trovato la sua prima rete in Serie A proprio contro la Juventus. Da li in poi è stato un continuo crescendo, con il Sassuolo che si è aggiudicato il cartellino, prima di cederlo a titolo definitivo alla Vecchia Signora. Il suo approdo a Torino non è stato dei migliori, ma in questo ultimo periodo sembra aver ritrovato la giusta continuità, con la speranza di tutti i tifosi che