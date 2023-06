Quella appena conclusa è stata forse la stagione più complicata degli ultimi 10 anni per la Juve, la quale si è trovata fuori dalle maggiori competizioni europee e ha dovuto fare i conti con diverse aule di tirbunale. Ma grandi problemi sono emersi anche all'interno del rettangolo verde, con molti giocatori che hanno accusato gli eventi esterni e non sono riusciti a lasciare il segno come avrebbero dovuto e voluto. Uno tra i tanti è Manuel, arrivato per impreziosire la mediana della Juve, ma che fino a questo momento non è mai riuscito ad andare oltre le righe.' - Intendiamoci, non è l'unico e certamente non possiamo attribuire tutte le colpe alla sua performance, perchè va anche considerato che il più delle volte è stato impiegato in una, o dove ha comunque fatto fatica a trovare spazi per emergere.' - Ecco perchè, la nuova stagione che sta per iniziare sarà quella decisiva per capire che ruolo potrà avere Locatelli in questa squadra. Questo, infatti, è il suo terzo anno di Juve e il tempo per 'ambientarsi' è già trascorso, ora toccherà a lui prendere in mano le redini della squadra e cercare di effettuareche potrebbe svoltare l'intero percorso dei bianconeri.