di Cristiano Corbo, inviato a Villar Perosa

Manuel Locatelli è intervenuto ai nostri microfoni dopo l'amichevole a Villar Perosa.



VILLAR PEROSA -"Una giornata in famiglia, questa è una cosa bellissima. La guardavo quando ero piccolo, credo che i tifosi sono felici e questa è la cosa più importante".



RUOLO - "Stiamo provando alcune cose poi deciderà il mister come giocare. A me piace sia stare davanti alla difesa che andare più avanti per provare la conclusione. Vediamo, sto provando nuove cose ed è importante, ma ci sono buone indicazioni".



GOL - "Si è una giornata speciale, i tifosi sono contenti e questa è la cosa più bella".



TATTICA - "Stiamo cercando di dominare di più la partita, di avere più possesso palla. Dobbiamo migliorare alcune cose e cercheremo di farlo"



I NUOVI - "Bremer è molto forte, capisce subito... Poi ci sono Pogba e Di Maria che sono due campioni. Io sento più responsabilità ma sono qui per questo ed è giusto che me le prenda".



TUTTE LE PAROLE DI LOCATELLI NEL VIDEO QUI SOTTO