un loca sempre più leader

La Juventus è tornata a vincere anche in campionato, battendo la Salernitana per 0-3, grazie alle reti realizzate da Kostic e dalla doppietta di Vlahovic. Ma a timbrare l'ennesima brillante prestazione è stato ancora una volta Manuel Locatelli, resosi protagonista anche negli istanti antecedenti al fischio di inizio. Come si può vedere attraverso vari video che circolano sui social infatti, Loca ha riunito la squadra in cerchio caricandola a dovere per la partita che stava per cominciare. Spirito da vero leader, quello che mancava a questa squadra e che ora sembra aver trovato un nuovo volto. Di seguito il video.