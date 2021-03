Se Manuel Locatelli voleva mettersi in vetrina ha scelto il modo migliore. Al 68' di Bulgaria-Italia è entrato in campo, 14' dopo - orologio alla mano - ha segnato il gol del raddoppio. Il primo in Azzurro. Non ci sarebbe stato modo migliore per attirare ancora di più su di sé l'attenzione della Juve. Un interessamento che inizia almeno un anno fa e che dopo un paio di tentativi per portarlo a Torino non si è ancora affievolito. Paratici ci ha provato prima l'estate scorsa, poi a gennaio. La richiesta del Sassuolo era sempre la stessa: 40 milioni di euro. Un muro alzato per difendersi anche dalle eventuali proposte di Manchester City e Borussia Dortmund che nel frattempo l'hanno messo nel mirino.



IL PIANO - Segno che Locatelli sta crescendo e fa gol anche ai top club esteri, la Juve ha una concorrenza internazionale ma è stata la prima a fiondarsi sul giocatore e con l'ad neroverde Carnevali i rapporti sono ottimi. A gennaio i due club hanno parlato a lungo anche dell'ipotesi Scamacca poi mai concretizzata e chissà se durante i vari colloqui Paratici non abbia insistito per il centrocampista classe '98 che tanto piace ad Andrea Pirlo. In estate la Juventus prepara un nuovo piano, l'obiettivo è quello di abbassare la parte cash inserendo qualche contropartita, anche se dopo la gara della Nazionale il rischio è che il prezzo di possa alzare.



AFFARE CREATIVO - Da parte del Sassuolo però c'è stata un'apertura a formule creative e pagamenti dilazionati, tra i possibili giocatori da mettere sul piatto per uno scambio ci sono Frabotta e Fagioli. I bianconeri fanno leva sulla volontà del giocatore, che vuole fare il grande salto in una big come ha detto anche più di una volta pubblicamente in alcune interviste. Quello dell'ex milanista è il profilo più caldo per il centrocampo bianconero, dietro di lui ci sono Pogba - al momento operazione difficile per via dei costi troppo alti - e Aouar del Lione col quale bisognerà discutere anche la posizione di Mattia De Sciglio. Il nome cerchiato in rosso però è quello di Manuel Locatelli: la Juve strizza l'occhio e lui segna (anche) con la Nazionale. Il grande salto può essere dietro l'angolo.