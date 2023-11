Attraverso una storia sul suo profilo Instagram, Manuel Locatelli ha rilasciato alcune dichiarazioni relative all'infortunio patito durante Juve-Cagliari. Ko che gli ha precluso gli impegni decisivi con la Nazionale italiana."In un periodo molto positivo - si legge -, devo accettare questo infortunio. Saltare queste partite decisive mi fa ancora più male. Cercherò di tornare il prima possibile". Locatelli resta in dubbio anche per la super sfida di domenica 26 contro l'Inter. Ha iniziato subito le terapie, tutto dipenderà come risponderà in termini di dolore e prestazione.