Locatelli salta l'esordio al Mondiale per Club? Cosa filtra

La Juventus è arrivata da qualche giorno negli Stati Uniti per il Mondiale per Club. Una nuova competizione di grande livello con 32 squadre, con i bianconeri che esordiranno ufficialmente il 18 giugno, alle ore 21:00 locali (3:00 italiane). Al Mondiale per Club la Juve avrà una rosa di 28 giocatori, con alcuni innesti dalla Next Gen e i giocatori tornati dal prestito,Dall'altra parte, però, restano alcune situazioni da monitorare. Nella giornata di oggi, infatti, si sono allenati a parte. Il capitano bianconero aveva lasciato in anticipo il ritiro della Nazionale, fermandosi in allenamento senza riuscire a tornare in campo con la maglia azzurra per un problema alla caviglia.

Proprio per questo il suo esordio è a rischio, e ci potrebbe essere una chance per Douglas Luiz dal primo minuto, con Locatelli che partirebbe dalla panchina per non accelerare il suo percorso di recupero dall'infortunio.