Locatelli rompe il digiuno: il capitano torna al goal dopo oltre un anno ed eguaglia Nedved

E' stata la notte della, quantomeno fino al pareggio di Shomurodov, e le risposte positive e concrete maturate sul prato dell'Olimpico lasciano ben sperare in vista di una volata Champions che si preannuncia a dir poco rovente. E' stata sicuramente la notte di, uno dei grandi protagonisti a tinte rigorosamente bianconere nella notte capitolina.Il capitano della Juventus, ruolo che gli è stato riconosciuto, ribadito e confermato anche da Tudor, ha lasciato il suo marchio sbloccando la sfida contro i giallorossi sfoderando una splendida volée con il destro che non ha lasciato scampo a Svilar, impossibilitato a intercettare il fendente del numero 5 bianconero.

Digiuno interrotto

Come Nedved e Diego

Un goal che non ha portato ai tre punti ma che ha fornito risposte concrete su come la Juventus stia effettivamente progredendo dopo la prima settimana di lavoro (a ranghi completi) targata Igor Tudor. Con il tecnico che sta provando ad incidere nel minor tempo possibile, piazzando proprio Locatelli al centro del suo progetto tecnico-tattico.Quello contro la Roma è stato il primo goal stagionale di Locatelli che, fino a questo momento, non era mai riuscito ad andare a segno. Una gioia ritrovata dopo ben 532 giorni. L'ultimo suo centro in campionato, infatti, risaliva all'ottobre del 2023 quando il suo destro deviato da Krunic si infilò imparabilmente alle spalle di Mirante consegnando all'allora Juventus di Allegri una vittoria fondamentale in quel di San Siro. Ecco, quell'esultanza del Meazza era rimasto l'ultimo frame del numero 5 atto a festeggiare un goal. Un anno e mezzo dopo il digiuno è stato finalmente rotto.Il goal di Locatelli all'Olimpico consegna, in un certo senso, Locatelli alla storia della Juventus. Il classe 1998, infatti, è il terzo centrocampista nella storia della Juventus ad aver segnato almeno due goal all'Olimpico contro la Roma. Negli ultimi trent'anni c'erano riusciti solamente due giocatori bianconeri: Pavel Nedved, autore di tre goal nei Roma-Juventus, e Diego, che nella stagione 2009/10 si presentò proprio con una doppietta da urlo in casa della Roma.