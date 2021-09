Manuelpuò giocare titolare nella sfida di questa sera della Nazionale contro la Svizzera. Racconta Tuttosport come Manuel speri di ripetersi: la gara spartiacque del suo Europeo è stata proprio quella con gli elvetici. Da cosa dipende la sua titolarità? Dipenderà dalle scelte di Mancini, dipenderà da come andrà il provino di Marco Verratti questa mattina: il centrocampista del Psg ha preso un colpo al ginocchio nel match di giovedì, come confermato dal ct azzurro.