Manuela caccia di gol. Non con la maglia della, in questo caso, ma con quella della, che tornerà a vestire tra poche ore per la sfida all'Olimpico contro la. Una squadra, questa, che evoca senz'altro dolci ricordi al centrocampista classe 1998, che cinque mesi fa agliha punito gli elvetici con una doppietta rivelatasi decisiva per il 3-0 finale (e per il percorso degli azzurri nel torneo), che gli valse anche il premio didella UEFA. Da allora di cose ne sono cambiate. Lasciato ildopo una trattativa interminabile, in estate Locatelli è passato alla Juventus, la sua squadra del cuore, vedendosi modificata anche la sua posizione in campo.Come riflettono su Calciomercato.com, con, in mancanza di alternative, il giocatore lecchese si è infatti trasformato da mezzala a play davanti alla difesa, arretrando di una ventina di metri nello schieramento tattico e consentendo così di dare spazio anche a, prezioso in zona gol. Gol che invece, nel nuovo ruolo, l'ex neroverde non ha più segnato, fermandosi alle due reti realizzate contro la Sampdoria e il Torino, datate rispettivamente 26 settembre e 2 ottobre. Conin regia, questa sera Manuel ritroverà la sua posizione di mezzala, con la libertà di costruire e attaccare. Tornerà anche al gol?