L'abbiamo visto tutti, e tutti l'abbiamo ammirato. Manuel Locatelli, in un contesto con ritmo, possesso palla, qualità, è un giocatore che aggiunge tantissimo, che dà una dimensione alla squadra in cui gioca. Come alla Juve, Mancini l'ha utilizzato da vertice basso nel suo centrocampo: da una parte Frattesi, dall'altra Tonali. E Manuel, con la solita astuzia mista a una tecnica importante, è stato bravo a giostrare la nazionale intera.



LA GIOCATA - Sui social ha fatto il giro del web la giocata con cui ha superato prima Sterling, poi l'arrivo di Mount e infine il ripiego di Abraham. Tutti intenti nell'unica missione della serata: togliergli la palla. L'Italia si è affidata spesso alle sue intuizioni, ma anche la fase difensiva è stata al limite della perfezione: ha permesso così a Frattesi di inserirsi con costanza e di avere meno obblighi tattici. IL FUTURO - Si è rinnovato pertanto anche il solito dubbio: mezzala o regista, dov'è che rende meglio? Locatelli resta una mezzala meravigliosa, con inserimenti e tempi, ma la strada sembra sia la sola regia, soprattutto dopo l'arrivo - da formalizzare - di Paul Pogba. Allegri, che pure ha testato Miretti in quel ruolo, si affiderà a Manuel come titolare inamovibile. Sarà il perno della nuova Juventus.