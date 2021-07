La Juventus vuole fare all in su. Ve lo stiamo raccontando da tempo, è lui l'obiettivo principale dei bianconeri in un mercato con poca disponibilità economica. Per il classe '98 la Juve è disposta a fare un investimento importante, ma col Sassuolo c'è ancora distanza su cifra e formula: l'ultima offerta bianconera è un prestito biennale con obbligo di riscatto a 30 milioni a determinate condizioni (tra le quali la qualificazione in Champions), i neroverdi ne vogliono almeno 40 e con l'obbligo da inserire a prescindere da obiettivi e risultati.