Contro una delle pretendenti più quotate,non ha sfigurato. Anzi, è stato protagonista della sfida tra Juventus e Sassuolo, squadra bella in costruzione ma sprecona davanti a Buffon. E quando si sbaglia, il calcio è spietato e i giudici hanno assunto le sembianze di(gli ultimi due nel club dei 100 gol in bianconero). Ma Locatelli ha dimostrato tutta la sua qualità:al bacio per Raspadori. Piedi che conoscono i tempi del calcio, un metronomo preciso e verticale, come testimoniano i- Anche le pagelle dei quotidiani esaltano la prova, tutte sopra la sufficienza, che spiegano come la sua capacità di gestione del centrocampo sia compatibile anche con la, dove quest’anno ha guadagnato la fiducia di Mancini. L’ex Milan è maturato sotto ogni punto di vista e garantirebbe alla Juve quella continuità estranea ad Arthur, il centrocampista bianconero con i piedi più raffinati designato allo smistamento dei palloni.- Visione, tempismo, verticalità e gamba. Qualità notate dalla Juve ma non solo, perché ilvorrebbe farne il vice Busquets, mentre Pep Guardiola l’avrebbe messo nel mirino per rinforzare la mediana del. Interessamenti che elevano l’appeal di Locatelli e mantengono alto il prezzo. Si parla di circa, cifra che l’anno scorso scoraggiò Fabio Paratici nell’affondare il colpo. Nel prossimo futuro, il pericolo per i bianconeri è rappresentato dal mercato stesso, in pieno fermento per il regista del Sassuolo. E anche lui stesso non disdegnerebbe un’esperienza all’estero, magari in Francia, sponda Psg