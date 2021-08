La Juventus sta tenendo come focus del mercato il centrocampo, eccezion fatta per il blitz Kaio Jorge con cui Cherubini si è assicurato la quarta punta. Da inizio sessione c'è un mantra che ci accompagna: Manuel Locatelli è la priorità, in seconda battuta ci si prova per Miralem Pjanic. Ma quando le situazioni si fanno ostiche, bisogna sapersi adattare. Ed è così che, scrive la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il bosniaco sta sorpassando l'azzurro.

LA SITUAZIONE - E non dipende certo da una maggiore volontà di Pjanic rispetto a Locatelli. Entrambi vogliono fortemente la Juve. Ma la trattativa bianconera col Sassuolo sta andando così per le lunghe, con quella distanza apparentemente insanabile non tanto, o non solo, sulla cifra di 35-40 milioni per Locatelli, ma sulla formula: prestito annuale con obbligo vuole il Sassuolo, prestito biennale con diritto offre la Juve. Un'offerta congrua, come recita Nedved. E allora la Juve non sta ad aspettare all'infinito e ora si tratta più fortemente per Pjanic, considerando anche che i club s'incontreranno fisicamente domani nel Trofeo Gamper e che sono uniti nel progetto SuperLega. La Juve chiede al giocatore di dimezzarsi quasi l'ingaggio e al club blaugrana di contribuire parzialmente in qualche modo.