Come raccontato da Tuttosport, Locatelli era uno dei pochi giocatori bianconeri risparmiato fino a domenica sera dagli infortuni: a parte la positività al Covid a metà marzo, durata una settimana, il centrocampista è sempre stato a disposizione di Allegri, tant’è che è il secondo giocatore di movimento della rosa più utilizzato in stagione (2850 minuti in campo contro i 3079 di Matthijs de Ligt ).