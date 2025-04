Locatelli premiato dai giornali: 'È l'albero maestro della Juventus'

Juventus-Monza, la partita di Locatelli

ha convinto tutti, anche nel match di ieri tra Juventus e Monza . Un'ottima prova quella del centrocampista classe 1998, che ha preso in mano le redini della mediana dominando il gioco, come riconosciuto anche dai tre principali quotidiani sportivi in edicola oggi.- Gran palla per Kolo, che sciupa. Nella ripresa è l’albero maestro a cui aggrapparsi, quando il Monza preme e domina il gioco.- Aggressivo nei contrasti e sempre lucido nel disegnare le geometrie offensive dei bianconeri. Geniale l'imbucata per Kolo Muani nel primo tempo: come abbia fatto il francese a sbagliare quel goal resta un mistero.

- Manda in porta Kolo Muani e apre il compasso più volte a innescare l'azione. Poi c'è da soffrire e alza il muro della difesa con un lavoro prezioso in interdizione.