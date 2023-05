, a DAZN, parla così poco prima di Empoli-Juve."Chiaro che anche oggi dobbiamo dare dimostrazione di pensare al campo, la situazione è difficile ed è innegabile. Si parla tanto di altro e ci coinvolgono queste cose. Il mister ci chiede di fare più punti possibile. Non si capisce niente: 9, 10, 15. Non lo sa nessuno. Non ci capisce niente nessuno. C'è da fare più punti possibile"."Dobbiamo essere pronti, parla il campo. C'è grande dispiacere, l'Europa League è un obiettivo e abbiamo grande rammarico, dobbiamo fare di più. Il calcio è questo e dobbiamo dimostrare di dover fare una grande partita".