La Juventus punta forte su Manuel Locatelli. Lo aveva fatto l’estate scorsa, bussando alla porta del Sassuolo e arrendendosi solo davanti alle alte richieste per il cartellino, lo farà prossimamente, perché il regista neroverde piace e non poco alla dirigenza bianconera. Recentemente si è messo in mostra con la maglia della Nazionale, e anche sui social, dove ha postato una foto girato di schiena, con la fascia di capitano al braccio. Tantissimi i commenti al post dei tifosi della Juve, che lo hanno chiamato a gran voce a Torino.



