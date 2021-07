Massimiliano Allegri già si sfrega le mani pensando a un centrocampo a tre con loro due più uno tra Bentancur, McKennie o Rabiot. Per fare formazioni e gerarchie ci sarà tempo; quello che conta, per ora, è portarli tutti e due a Torino. I bianconeri hanno il sì di entrambi i giocatori, che aspettano solo l'ok definitivo per correre alla Juve dove - per motivi diversi - non vedono l'ora di giocare.- Locatelli è tifoso bianconero fin da piccolo, dopo essersi messo in vetrina durante l'Europeo è pronto al salto in una big e i contatti con il Sassuolo vanno avanti da tempo. Sono già un paio d'anni che la Juve ha messo nel mirino il classe '98, per il quale i neroverdi hanno sempre chiesto 40 milioni e anche oggi non intendono smuoversi da quella cifra.. Per convincerlo bisognerà arrivare a 40 milioni - magari anche attraverso contropartite - come fatto dall'Arsenal non molto tempo fa. Il giocatore però non ne ha voluto sapere di trasferirsi in Inghilterra, Locatelli ha occhi solo per la Juve.- Un po' come Pjanic, il giocatore ideale per calciare le punizioni di destro, da vicino. Così Massimiliano Allegri ha mandato un messaggio (neanche troppo) velato alla dirigenza, facendo un chiaro riferimento a Mire quando ha parlato di chi tirerà i calci piazzati.. Dopo una sola stagione in Spagna il bosniaco è pronto a fare le valigie e andare via: al Barça non si è ambientato e il feeling con Ronald Koeman non è scattato. Pjanic vorrebbe tornare in Italia e la Juve è in cima alle sue preferenze, soprattutto ora che è tornato Allegri; il Barcellona è pronto a farlo partire per risparmiare sull'ingaggio e concentrarsi sul rinnovo di Messi, ma bisognerà trovare la formula che vada bene a entrambe le parti: o un prestito, magari anche secco, oppure gli spagnoli sarebbero anche disposti a svincolare a zero il giocatore, che poi sarebbe libero di firmare con la Juve. Locatelli più Pjanic, Allegri spera nel doppio colpo a centrocampo.