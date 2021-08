Nella trattativale distanze sono immutate: dopo l’ultimo incontro di ormai una settimana fa non ci sono stati nuovi contatti. Il club neroverde aveva chiesto un rilancio dei potenziali compratori sia a livello di impegno economico (dai 32 milioni offerti ai 40 richiesti) sia sulla formula (da prestito biennale con riscatto condizionato a prestito annuale con obbligo di riscatto). Ma la Juventus, almeno per ora, non ha intenzione di modificare l’offerta considerandola già "congrua", come detto pubblicamente anche dal vicepresidente Nedved.