Locatelli dopo l'infortunio: "Saltare queste due partite mi fa male"

ClaudioVilla

L'avventura di Manuel Locatelli in Nazionale si conclude in anticipo. Il capitano della Juventus era tornato con la maglia azzurra dopo diverso tempo, e durante l'attesa aveva ribadito più voltedelle mancate convocazioni. Insomma, l'occasione per rientrare, in campo con la Nazionale c'era, ma un infortunio ha fermato Locatelli durante un allenamento.Il centrocampista bianconero ha riportato un, e dunque non riuscirà a recuperare per il doppio impegno dell'Italia, che affronterà prima lae poi la. Spalletti dovrà fare a meno di Locatelli, che probabilmente rientrerà a Torino.

Con una storia sul proprio profilo Instagram, il capitano della Juve ha espresso il proprio sostegno ai compagni azzurri: "Per me la Nazionale è un onore, saltare queste due partite mi fa veramente male. Un grande in bocca al lupo ai miei compagni! Forza Azzurri!".