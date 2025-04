Locatelli a DAZN dopo Roma-Juventus: 'Importante l'atteggiamento, Tudor ci ha detto di credere in noi stessi'

Le parole dia DAZN dopo Roma-Juventus - "La fascia è un onore incredibile, per me è un impegno quotidiano perché devo essere un esempio. Ho fatto un bel goal, quello che ho fatto a te (Buffon, ndr) mi ha cambiato la vita (ride, ndr). Dovrei farne anche di più semplici, forse oggi potevamo fare di più...".- "Il mister ci ha chiesto subito di credere in noi stessi perché siamo forti, è chiaro che forse eravamo un po' stanchi ma giocando così ci toglieremo soddisfazioni. Ci stiamo lavorando, avere questo atteggiamento è importante".