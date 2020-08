Il capitano del Sassuolo Francesco Magnanelli ha parlato a Sky Sport dei due suoi compagni di squadra convocati da Roberto Mancini in Nazionale, di cui uno è un obiettivo di mercato della Juventus: "Speriamo che sia un anno positivo per tutti noi, le tante convocazioni in Nazionale dei compagni sono un motivo di grande soddisfazione. Penso per esempio a Caputo o a Locatelli, un calciatore sopra la media. Mi auguro di poterci giocare ancora, ma è innegabile che le richieste per un giovane talento come Manuel arriveranno e che le parti in causa faranno le loro valutazioni".