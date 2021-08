In un'intervista rilasciata alla Gazzetta di Modena, l'ad delGiovanniha risposto alle critiche che hanno riguardato l'operazione e, in particolare, la formula del trasferimento che ha portato Manuel Locatelli alla Juventus: "Non facile capire per chi non ha le competenze., anche se certi tecnicismi sono complicati da spiegare. Sicuramente è sbagliato dire e pensare che abbiamo 'regalato' Locatelli per due anni alla Juve, qualcuno addirittura ha parlato di operazione immorale. Sono concetti insensati.LA FORMULA - "Intanto una premessa: in questi anni la nostra politica è sempre stata quella di avere un bilancio sano e i conti in ordine. In questo momento di grande crisi credo che da parte nostra sia stata realizzata una cessione straordinaria.. Anche se qualcuno storce il naso per la formula,. Dopo due mesi di trattativa estenuante. Non mi pare cosa da poco per il Sassuolo. E già da questa stagione andremo ad incassare parte dei bonus"LA TRATTATIVA - ". Invece noi abbiamo insistito per avere un riscatto sicuro e non condizionato da risultati sportivi dei bianconeri, dunque una vendita certa per poter mettere già nel bilancio di quest'anno un valore importante del giocatore. Ci salterà fuori una plusvalenza da record. Nell'estate del 2018 Locatelli l'abbiamo pagato al Milan 10 milioni più 2 di bonus con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Diciamo che siamo stati bravi a valorizzarlo in questi anni"ARSENAL - "Loro ci offrivano 40 milioni tondi tondi, mae abbiamo fatto di tutto per accontentarlo"