A DAZN, Manuelcommenta così- "Rammarico non esiste. Vincere qui è bello e difficile. Grande partita, abbiamo dimostrato di essere forti"."Cosa mi ha cambiato? Mi manca il doppio passo di Hernanes, il destro e il sinistro... Anche le capriole, se le faccio mi stiro! Sono molto felice comunque. Quando giochi tante partite di fila è meglio, mi sento bene, in fiducia, contento del periodo che stiamo vivendo. L'assetto è importante, continuiamo così"."Argomento affrontato tante volte. Ho compiti più di equilibrio davanti alla difesa, ma devo riuscire comunque ad andare a concludere, andare avanti. Anche giocatore lì, con Fagioli e Adrien, intelligenti, riescono a coprire e posso andare a cercare la conclusione..."."Ci rimango male. Posso solo pensare di far bene sul campo e cercare di tornarci. Devo dimostrarlo sul campo"."E' stato bello, strano, non vedo l'ora di andare ad abbracciare mio figlio".