"Ogni inizio di un nuovo anno ci si augura di realizzare dei sogni; Il 2021 per me è stato questo. I sogni sono fatti per essere realizzati. Grazie a chi ha condiviso con me tutto questo". E poi: "The show must go on…". Tradotto: "Lo show deve proseguire". Così Manuel Locatelli saluta un 2021 ricco di soddisfazioni e accoglie il 2022. Se l'anno passato ha portato la grandissima emozione della vittoria dell'Europeo con la Nazionale e la firma con la Juventus, il club che tifava fin da bambino, il prossimo dovrà essere invece l'anno della definitiva consacrazione, per sé e per la Juventus, che deve risollevarsi e tornare ai vertici.