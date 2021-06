La settimana di Locatelli. Juve e Sassuolo sono al lavoro e hanno in programma un nuovo incontro. Come racconta Tuttosport, l'obiettivo ora è quello di riuscire a costruire materialmente l'operazione. E il direttore generale bianconero, Federico Cherubini, insieme all'amministratore delegato del Sassuolo Carnevali, proveranno a trovare la quadra. Tutti gli indizi parlano di ottimismo e volano verso la chiusura dell'affare. Ma non sarà tutto così scontato, specialmente il prezzo del giocatore.



QUADRATURA DEL CERCHIO - Juve e Sassuolo lavorano dunque sul 'come' chiudere l'operazione. Arsenal e Borussia Dortmund insistono, ma il giocatore vuole solo il bianconero. La volontà è chiaramente quella di accontentarlo. La quotazione resta 40 milioni di euro e le idee sul piatto ora sono due: un affare stile chiesa o l'inserimento di una contropartita (Fagioli e Dragusin) per abbassare la quota. Tutto in ballo e tutti ballano. Ma non sono esattamente dettagli. I buoni rapporti faranno tutto il resto.