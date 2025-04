Locatelli, i numeri che certificano la rinascita: in un dato è al top in Europa. E con Thuram...

Getty Images

Il grande sogno per l'estate (e per la prossima stagione) risponde al nome di Sandro Tonali , ma nell'attesa lasi può "consolare" sapendo di aver ritrovato. Che oltre ad essere diventato un leader nello spogliatoio, con la fascia da capitano saldamente sul suo braccio, è ormai praticamente insostituibile anche in campo, dove ha ormai consolidato un ottimo feeling conche, insieme a lui, ha presto convinto anche Igor Tudor a schierarlo da titolare, dopo i vari esperimenti tentati da Thiago Motta con gli altri elementi a disposizione tra cui Teun Koopmeiners.

I numeri della rinascita di Locatelli

L'influenza su Thuram

Per quanto riguarda Locatelli, ora sono anche i numeri a parlare. E quelli messi nero su bianco dall'edizione odierna de Il Corriere di Torino spiegano meglio che qualsiasi parola le ragioni per cui è diventato imprescindibile, tagliando e cucendo il gioco, facendo schermo davanti alla difesa e sdoppiandosi in regia, senza disdegnare l'inserimento offensivo come nel caso dell'azione che ha poi portato al goal contro la Roma:- 1.705 su 1.919, l'89% - nonché, tecnicamente i passaggi che tagliano almeno una linea di pressione avversaria. Sono finora 410, terzo in questa speciale classifica nei cinque principali campionati continentali alle spalle di Joshua Kimmich del Bayern Monaco (445) e Granit Xhaka dell'Arsenal (468).Una crescita quasi inattesa, pensando alle tante critiche di cui era stato bersagliato nelle scorse stagioni alla Juventus, che ha finito per influenzare positivamente anche lo stesso Thuram, tornato titolare a furor di popolo dopo che a febbraio era stato dimenticato da Thiago Motta: nel suo bagaglio tanta potenza e fisicità, unite a equilibrio, strappi in velocità palla al piede, inserimenti nell'area avversaria, interdizione e rilancio della manovra. Durante la gara contro la Roma il francese figlio d'arte ha vinto 9 duelli su 14 e 6 dribbling su 6, due dati che già da soli ne certificano l'importanza per il centrocampo bianconero.Centrocampo dal quale ora passano molte, se non tutte, le speranze della Juve di raggiungere un piazzamento valido per la prossima Champions League, rimasto l'unico grande obiettivo da non fallire al termine di una stagione tormentata, che però è stata quella della rinascita per un giocatore, Locatelli, che rischiava davvero di perdersi.





